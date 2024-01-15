Eski Fenerbahçe teknik direktörü Dick Advocaat'tan şaşırtan imza Ülkemizde Fenerbahçe'yi çalıştıran Dick Advocaat, Curaçao Milli Takımı'nın başına geçti.

ensonhaber.com

2016-2017 sezonunda Fenerbahçe'de görev yapan ve sarı-lacivertlilere veda ettikten sonra Hollanda Milli Takımı'nın başına geçen tecrübeli teknik adam Dick Advocaat'ın yeni adresi belli oldu.

Fenerbahçe'de 55 resmi maça çıkan ve 1.91 puan ortalaması yakalayan Hollandalı çalıştırıcı, kariyeri adına büyük bir sürprize imza attı.

Curaçao'nun başına geçti

76 yaşındaki teknik adam, Curaçao Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu. Gelişme, Curaçao Milli Takımı'nın sosyal medya hesaplarından duyuruldu.

Son olarak ADO Den Haag'ı çalıştıran Dick Advocaat, takımın başında çıktığı 25 maçta 1.64 puan ortalaması tutturmuştu.

Curaçao nerede yer alıyor?

Curaçao, Karayip Denizi'nin güneyinde ve Venezuela'nın kuzeyinde yer alan bir adadır. Hollanda Krallığı'nı meydana getiren dört ülkeden biridir. Başkenti Willemstad şehridir. Adanın nüfusu 150.000'den fazladır. 10 Ekim 2010'dan önce Hollanda Antilleri'nin bir parçasıydı.

Curaçao Milli Takımı, 2017 yılında Karayip Şampiyonluğu elde etmiş ve ülke tarihinin en büyük başarısını elde etmişti.