Eski Fenerbahçeli Yassine Benzia'dan Güney Afrika'ya nefis gol Cezayir ile Güney Afrika arasında oynanan ve 3-3'lük eşitlikle sona eren hazırlık maçında eski Fenerbahçeli Yassine Benzia harika bir gole imza attı.

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ensonhaber.com

Vladimir Petkovic'in çalıştırdığı Cezayir ile Hugo Bross yönetimindeki Güney Afrika, hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Stade de Nelson Mandela'da oynanan müsabaka gol düellosuna sahne oldu. 6 golün çıktığı mücadelede kazanan olmadı ve maç 3-3'lük beraberlikle sona erdi.

İlk yarıyı Güney Afrika önde bitirdi

Ev sahibi Cezayir, 22. dakikada Yassine Benzia'nın golüyle 1-0 öne geçti.

Konuk takım Güney Afrika bu gole Themba Zwane ile cevap verdi.

Orta saha oyuncusu, 34 ve 45+5. dakikalarda sahneye çıkarak ülkesinin ilk yarıyı 2-1 önde bitirmesini sağladı.

6 gollü maçta kazanan çıkmadı

Dakikalar 53'ü gösterdiğinde Yacine Brahimi, beraberliği getiren golü buldu. 66. dakikada Güney Afrika'da Iqraam Rayners ağları sarsarak ülkesini yeniden öne taşıdı.

Bu zevkli mücadelede ise son sözü Benzia söyledi. 70. dakikada bir kez daha sahneye çıkan hücum oyuncusu, maça beraberliği getirdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol çıkmayınca maç 3-3'lük eşitlikle sona erdi.

Benzia'nın golü maçın önüne geçti

Bu maçın en çok konuşulan ismi ise kariyerini Azerbaycan ekibi Karabağ'da sürdüren Benzia oldu. Başarılı futbolcunun attığı ikinci gol sosyal medyaya damgasını vurdu.

Mounsef Bakrar'ın pasıyla ceza sahasının içerisinde topla buluşan Benzia, harika bir son vuruşa imza attı.

Cezayirli isim, önce topu önce kontrol edip daha sonra da akrobatik bir vuruş gerçekleştirdi. Bu gol büyük beğeni topladı.

Fenerbahçe ve Hatayspor'da oynamıştı

1 milyon euro piyasa değerine sahip futbolcu, bir dönem ülkemizde de forma giymişti.

Fenerbahçe ve Hatayspor'da oynayan Benzia, Türkiye kariyerinde 32 resmi maça çıktı. 29 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 3 asistle mücadele etti.