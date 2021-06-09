EURO 2020 öncesi Fatih Terim'den önemli açıklamalar

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Fatih Terim, EURO 2020 öncesi İtalyan basınına önemli açıklamalarda bulundu.

Galatasaray’la sözleşmesi sona eren Fatih Terim, İtalya basınına gündeme dair konuştu.

Verdiği demeçte Fatih Terim, Şenol Güneş’ten Burak Yılmaz’a birçok konuya değindi. Başarılı teknik adam, “Umarım Türkiye ile İtalya Londra'da finalde karşılaşır. Henüz turnuva başlamadı ama Türkiye - İtalya maçı EURO 2020'nin en ilginç maçlarından biri olmaya aday.” dedi.

"BİZ ASLA PES ETMEYİZ"

Türk Milli Takımı’nın karakteristik özelliklerine değinen ve asla maçı bırakmadıklarını söyleyen Terim, “Meslektaşlarımla beraber hemen hemen dünyanın her yerine hareket ettik. Avrupa'da şampiyonluklar kazandık, Türkiye'yi en iyi şekilde tanıttık. Sadece futbolda elde ettiğimiz başarılar ile değil kendine inanan, çalışkan Türk insanları olarak kabul edildik.

Bence futbolu seven herkes Türkiye'yi bir turnuvada görmek ister, çünkü Türkiye her zaman sihirli bir dokunuşa sahiptir. İsviçre, Çek Cumhuriyeti ve Hırvatistan'a karşı geri dönüşler etkileyiciydi, ancak son dakikada Almanya'ya karşı kaybettiğimiz yarı final en iyi maçımızdı. Asla pes etmiyoruz ama kaliteli futbol oynayarak bir fark yaratabiliriz.” diye konuştu.

"SÜRPRİZ YAPARSAK ŞAŞIRMAM"

Milli Takım’da geçirdiği ilk yıllara değinen Terim, "Türkiye iyi bir takım ve bizi hafife alanlar için de çok büyük potansiyel bir tehlikeyiz. Biri, EURO 2020'de Türkiye'nin sürpriz yapabileceğini söylese ona şaşırmayacağımı söylerim. 1993'de A Milli Takım antrenörü oldum ve her başarının ardından sokaklarda kutlamalar yapıldı. Türk insanı birlikte sevinmeyi seviyor ve ülkesine tutkuyla bağlı." ifadelerini kullandı.

“ŞENOL GÜNEŞ BENİM İYİ ARKADAŞIM”

A Milli Takım Teknik Direktörümü Şenol Güneş hakkında Terim, “Şenol Güneş, benim çok iyi bir arkadaşım ve Milli Takım'da da beraber oynadık. Şenol Güneş'in bir takım üzerinde sihirli dokunuşları vardır ve kendisi, Türk futbolunun yetiştirdiği en başarılı teknik adamlardan biri. Umarım daha önce yakaladığı başarıları EURO 2020'de de tekrar eder ve her zamankinden daha iyi olur.” sözlerini kullandı.

SALGINDA TÜRK FUTBOLU

Türk futbolunun pandemide yaşadığı sorunlara değinen Fatih Terim, “Türk futbolu, futbolla büyüyen bir ülke. Büyük takımlar maç yaptığında Türkiye'de hayat neredeyse durur; bu yüzden zor zamanlarda futbol oynamak bizim için büyük bir zevk ve birleştirici de bir etkisi olabiliyor. Türkiye'de hepimiz futbolcu çok seviyoruz ve onu her birlikte korumalıyız.

Koronavirüs sürecinde futbola olan bakış açım da değişti. Yeğenim veya iş arkadaşım olsun, herkesten bir şeyler öğrenmeye her zaman açığım. Galatasaray'da antrenörlerimiz için çeşitli uzmanları çağırarak kurslar düzenledim ve bu kursları ana teması; farklı nesiller arasında ilişki kurma ve tanışma yeteneğiydi.” açıklamasını yaptı.

"YURT DIŞINDA OYNAMAK ÖNEMLİ"

Yabancı Kuralına da değinen Terim, “Türkiye'de uygulanan yeni bir yabancı kuralı sayesinde Türk futbolcular yurt dışına daha kolay gitme fırsatına sahipler. Futbolcuların birçoğu, Fransa'ya karşı 6 puan üzerinden 4 puan alan ve Mart ayında Hollanda'yı yenen milli takım için belirleyici.” dedi.

“HAKAN’A ÇOK BÜYÜK İNANCIM VAR”

Fatih Terim röportajında, A Milli Takımımızın futbolcularını da analiz etmeyi unutmadı. Terim, “Hakan Çalhanoğlu'na karşı çok büyük bir inancım var. Hakan'ı 19 yaşında A Milli Takım'da ilk maçına çıkarttım. AC Milan'da Rivera, Gullit, Seedorf ve Rui Costa'ya ait olan 10 numaralı formayı giyiyor ve AC Milan'da sadece belirli özel oyuncular bu formayı giyebilir. Hakan, oyununun çok fazla geliştirdi ve Türkiye açısından EURO 2020'de kilit adamlardan biri olacak.Galatasaray taraftarı olması da bizim için bir başka artısı (Gülerek)

"BURAK YILMAZ BENİ ŞAŞIRTMADI"

Burak Yılmaz 35 yaşında ancak performansı beni şaşırtmadı. Burak, bir kez daha kendisini çok yüksek bir seviyede test etti ve Mehmet Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı ile beraber genç bir takım olan Lille'i sürükledi. Roberto Mancini'nin tek endişelenmesi gereken Türk futbolcu Burak Yılmaz değil.

"MERİH ÖRNEK OLDU"

Merih Demiral çeşitli engellere rağmen hızla zirveye ulaştığı için Türk gençliğine örnek oldu. Kendini harika bir takımda test etti; benim için 90'ların savunmacılarının sertliğine ve oyunun modern bir vizyonuna sahip. Juventus'ta kalırsa ihtiyacı olan fırsatları elde edecek.” sözlerini kullandı.