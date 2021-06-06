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    EURO 2020'de en deneyimli hoca Şenol Güneş

    EURO 2020'de en deneyimli hoca Şenol Güneş

    Euro 2020'de en genç kadro ile katılacak A Milli Takım'ın teknik direktörü Şenol Güneş ise turnuvaya katılan teknik adamlar arasında en tecrübeli isim oldu.
    • Haber Merkezi
    • 06.06.2021 - 09:04
    • Güncelleme : 06.06.2021 - 10:13
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    Euro 2020 Avrupa Şampiyonası'na sayılı günler kaldı. Şampiyonadaki en genç kadro A Milli Takım 'da olacak.

    EN DENEYİMLİ HOCA ŞENOL GÜNEŞ

    Turnuvaya bu anlamda damga vuran Türkiye'nin teknik direktörü Şenol Güneş ise turnuvaya katılan teknik adamlar arasında en yaşlı ve en tecrübeli isim oldu.

    1 Haziran 1952 doğumlu Şenol Güneş, 69 yaşında ve turnuvanın en yaşlı teknik direktörü. Şenol Güneş'in ardından 66 yaşındaki Portekiz teknik direktörü Fernando Santos ve 61 yaşındaki Joachim Löw geliyor.

    EURO 2020 de en deneyimli hoca Şenol Güneş #1

    EN UZUN GÖREVDE KALAN LÖW

    Alman teknik adam Joachim Löw turnuvadaki teknik adamlar içinde en uzun süre görevde kalan isim oldu. Alman teknik adam turnuva sonrası görevinden ayrılacak.

    EURO 2020 de en deneyimli hoca Şenol Güneş #2

    EN GENÇ HOCA SHEVCHENKO

    Ukrayna'nın dünyaca ünlü futbol adamı Andriy Shevchenko, turnuvaya katılacak en genç teknik adam. 44 yaşındaki Shevchenko, 4 yılı aşkın süredir görevde ve takımına önemli aşama kaydettirdi.

    EURO 2020 de en deneyimli hoca Şenol Güneş #3

    MANCHINI 27 MAÇTIR KAYBETMİYOR

    Turnuva öncesi en formda isim ise Roberto Mancini. Galatasaray 'da da görev yapan ünlü teknik adam, Euro 2020 öncesi son 27 maçı kaybetmedi ve İtalya tarihinin en uzun serilerinden birine ulaştı.

    Mancini'nin ekibi aynı zamanda son sekiz maçı gol yemeden kazandı ve ülke tarihinde bir ilke imza attı

    EURO 2020 de en deneyimli hoca Şenol Güneş #4

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