EURO 2020'de takımlar 26 futbolcudan oluşacak

EURO 2020'de yer alacak takımların kadrolarındaki oyuncu sayısı 23'ten 26'ya yükseltildi.

Kadroların 1 Haziran tarihinde sunulması kararı verilirken takımların ilk maçtan önce ciddi sakatlık veya hastalık durumunda sınırsız değişiklik yapabilecekleri duyuruldu.

UEFA'nın resmi twitter hesabından yapılan açıklamada; Euro 2020'de takımlar en fazla 26 oyuncu yer alacak. Kadro listeleri 1 Haziran'da sunulacak, ancak takımlar ilk maçtan önce ciddi sakatlık veya hastalık durumunda sınırsız değişiklik yapabilecek. Kaleciler her maçtan önce değiştirilebilir" ifadeleri kullanıldı.

İLK MAÇ 11 HAZİRAN'DA

Turnuva, 11 Haziran'da Türkiye-İtalya maçıyla start alacak turnuva 11 Temmuz'da final maçıyla son bulacak.