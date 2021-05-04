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    EURO 2020'de takımlar 26 futbolcudan oluşacak

    EURO 2020'de yer alacak takımların kadrolarındaki oyuncu sayısı 23'ten 26'ya yükseltildi.
    • Haber Merkezi
    • 04.05.2021 - 12:49
    • Güncelleme : 04.05.2021 - 13:02
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    EURO 2020'de takımlar 26 futbolcudan oluşacak

    Kadroların 1 Haziran tarihinde sunulması kararı verilirken takımların ilk maçtan önce ciddi sakatlık veya hastalık durumunda sınırsız değişiklik yapabilecekleri duyuruldu.

    UEFA'nın resmi twitter hesabından yapılan açıklamada; Euro 2020'de takımlar en fazla 26 oyuncu yer alacak. Kadro listeleri 1 Haziran'da sunulacak, ancak takımlar ilk maçtan önce ciddi sakatlık veya hastalık durumunda sınırsız değişiklik yapabilecek. Kaleciler her maçtan önce değiştirilebilir" ifadeleri kullanıldı.

    İLK MAÇ 11 HAZİRAN'DA

    Turnuva, 11 Haziran'da Türkiye-İtalya maçıyla start alacak turnuva 11 Temmuz'da final maçıyla son bulacak.

    EURO 2020 de takımlar 26 futbolcudan oluşacak #1

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