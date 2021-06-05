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    EURO 2020'deki ilk rakibimiz İtalya, Çekya'yı farklı yendi

    Futbolda, hazırlık maçında İtalya, konuk ettiği Çekya'yı 4-0 yendi.
    • AA
    • 05.06.2021 - 00:10
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    EURO 2020'deki ilk rakibimiz İtalya, Çekya'yı farklı yendi

    2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) Türkiye ile aynı grupta mücadele edecek İtalya Milli Takımı, şampiyona öncesi son hazırlık maçında Çekya ile karşılaştı.

    Bolonya kentindeki Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takım, 23. dakikada Immobile ile 1-0 öne geçti.

    Karşılaşmanın 42. dakikasında Barella ile İtalya, farkı 2'ye çıkardı: 2-0.

    İlk yarı İtalya'nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

    4-0'LIK NET SKOR

    Maçın 66. dakikasında İtalya, Insigne ile skoru 3-0'a getirirken, 73. dakikada Berardi farkı 4'e çıkardı: 4-0.

    İtalya, Çekya'yı 4-0 yenerek, turnuvaya hazır olduğu görüntüsünü verdi.

    İLK RAKİP İTALYA

    İtalya, Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, İsviçre ve Galler ile aynı grupta yer alıyor. İtalya, 11 Haziran Cuma günü şampiyonanın açılış maçında Roma'da Türkiye ile karşılaşacak.

    EURO 2020 deki ilk rakibimiz İtalya, Çekya yı farklı yendi #1

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