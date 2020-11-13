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    EURO 2020'ye katılan son 4 takım

    EURO 2020'ye katılan son 4 takım

    Dün akşam oynanan play-off maçlarının ardından, Kuzey Makedonya, Slovakya, Macaristan ve İskoçya EURO 2020'ye adını yazdıran son 4 takım oldu.
    • Haber Merkezi
    • 13.11.2020 - 08:44
    • Güncelleme : 13.11.2020 - 09:34
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    Koronavirüs salgını nedeniyle 2021'e ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak son takımlar, tek maç eleme usulüne göre yapılan play-off final maçlarıyla belirlendi.

    Kuzey Makedonya, Slovakya, Macaristan ve İskoçya EURO 2020 bileti alan son 4 takım olmayı başardı.

    EURO 2020 ye katılan son 4 takım #1

    KUZEY MAKEDONYA İLK KEZ ŞAMPİYONADA

    Kuzey Makedonya, deplasmanda Gürcistan'ı 1-0 yenerek turnuvaya katılma hakkını kazandı.

    Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Boris Paichadze Stadı'nda oynanan maçta konuk takıma galibiyeti getiren golü, 56. dakikada Goran Pandev attı.

    EURO 2020 ye katılan son 4 takım #2

    Bu sonuçla tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkını elde eden Kuzey Makedonya; Hollanda, Ukrayna ve Avusturya ile birlikte C Grubu'nda yer alacak.

    PANDEV'İN SEVİNÇ GÖZYAŞLARI

    Öte yandan attığı golle takımını şampiyonaya taşıyan Galatasaray'ın eski golcüsü Pandev, maç sonu sevinç gözyaşları döktü.

    EURO 2020 ye katılan son 4 takım #3

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