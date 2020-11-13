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- EURO 2020'ye katılan son 4 takım
EURO 2020'ye katılan son 4 takım
- Haber Merkezi
- 13.11.2020 - 08:44
- Güncelleme : 13.11.2020 - 09:34
Koronavirüs salgını nedeniyle 2021'e ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak son takımlar, tek maç eleme usulüne göre yapılan play-off final maçlarıyla belirlendi.
Kuzey Makedonya, Slovakya, Macaristan ve İskoçya EURO 2020 bileti alan son 4 takım olmayı başardı.
KUZEY MAKEDONYA İLK KEZ ŞAMPİYONADA
Kuzey Makedonya, deplasmanda Gürcistan'ı 1-0 yenerek turnuvaya katılma hakkını kazandı.
Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Boris Paichadze Stadı'nda oynanan maçta konuk takıma galibiyeti getiren golü, 56. dakikada Goran Pandev attı.
Bu sonuçla tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkını elde eden Kuzey Makedonya; Hollanda, Ukrayna ve Avusturya ile birlikte C Grubu'nda yer alacak.
PANDEV'İN SEVİNÇ GÖZYAŞLARI
Öte yandan attığı golle takımını şampiyonaya taşıyan Galatasaray'ın eski golcüsü Pandev, maç sonu sevinç gözyaşları döktü.