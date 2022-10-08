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    EURO 2024 elemelerinde gruplar belli oluyor

    EURO 2024 öncesinde A Milli Takımı’nda yer aldığı elemelerde grup kura çekimi yarın yapılacak. Türkiye’nin 4.torbadan katılacağı kura çekiminde Rusya elemelere katılmayacak.
    • 08.10.2022 - 12:05
    • Güncelleme : 08.10.2022 - 12:20
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    EURO 2024 elemelerinde gruplar belli oluyor

    A Milli Futbol Takımı'nın da yer alacağı 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinde grup kura çekimi, yarın gerçekleştirilecek.

    EURO 2024'e ev sahipliği yapacak Almanya'nın Frankfurt şehrindeki Festhalle Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek organizasyon, TSİ 13.00'te başlayacak.

    Elemelere 53 ülke katılacak

    53 ülkenin katılacağı elemelerde, 10 grup yer alacak. Bu grupların 7'sinde 5, 3'ünde 6 takım bulunacak. Maçların ardından grup liderleri ve ikincileri, adlarını finallere yazdıracak.

    Finallere kalacak diğer 3 takım ise Mart 2024'te yapılacak UEFA Uluslar Ligi play-off maçlarının ardından belirlenecek.

    EURO 2024 elemelerinde gruplar belli oluyor #1

    Rusya, turnuvada yer almayacak

    Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş nedeniyle Rusya, elemelere katılamayacak.

    EURO 2024 elemelerinde gruplar belli oluyor #2

    Almanya, eleme oynamadan gruplarda yer alacak

    Turnuvayı düzenleyen Almanya ise eleme maçlarına çıkmadan EURO 2024 bileti alacak.

    EURO 2024 elemelerinde gruplar belli oluyor #3

    Türkiye'nin kura çekimine 4. torbadan katılacağı kura çekiminde torbalar şöyle:

    1. Torba: Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Danimarka, Portekiz, Belçika, Macaristan, İsviçre, Polonya

    2. Torba: Fransa, Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler, İsrail, Bosna Hersek, Sırbistan, İskoçya, Finlandiya

    3. Torba: Ukrayna, İzlanda, Norveç, Slovenya, İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Karadağ, Romanya, İsveç, Ermenistan

    4. Torba: Gürcistan, Yunanistan, Türkiye, Kazakistan, Lüksemburg, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya

    5. Torba: Slovakya, Kuzey İrlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Belarus, Litvanya, Cebelitarık, Estonya, Letonya, Moldova, Malta

    6. Torba: Andorra, San Marino, Lihtenştayn

    Finaller 14 Haziran - 14 Temmuz tarihlerinde olacak

    Eleme maçları, 23-25 Mart 2023 tarihlerinde başlayacak, 19-21 Kasım 2023 tarihlerindeki son hafta mücadeleleriyle tamamlanacak. Almanya'nın ev sahipliği yapacağı finaller ise 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.


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