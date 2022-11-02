Fabian Soldini: Messi 2014 Dünya Kupası finali nedeniyle uyuyamıyor

Lionel Messi'nin eski menajeri Fabian Soldini, Arjantinli yıldız hakkında açıklamalarda bulundu. Soldini,"Messi 2014 Dünya Kupası finali nedeniyle uyuyamıyor." dedi.

Kariyeri boyunca çok sayıda kupa kazanan ve Barcelona formasıyla futbol tarihine damgasını vuran Lionel Messi, yaklaşan 2022 Dünya Kupası öncesinde gözünü bu turnuvaya dikerken, kariyerinde eksik olan tek parçayı tamamlamak için Katar'a konsantre oldu.

Copa America zaferine dek Arjantin Milli Takımı ile hiçbir başarısı olmayan efsane futbolcunun eski menajeri, Messi'nin Dünya Kupası'nı kazanma arzusuna ilişkin olarak ilginç bir açıklamaya imza attı.

"Messi 2014 Dünya Kupası finali nedeniyle uyuyamıyor"

İlk menajeri Fabian Soldini, Infobae'ye yaptığı açıklamada Messi'nin 2014'te kupayı Almanya'ya kaybetmesini unutmadığını belirtirken, bu durumun Messi için son derece üzüntü verici olduğunun altını çizdi:

Messi'nin 2014 Dünya Kupası'nı finalde kaybetmiş olmanın üzüntüsüyle uyuyamadığını söyleyen eski menajeri, "Messi'yi 10 yıldır yüz yüze görmemiştim ve evine ziyarete gittiğimde bana geceleri uyanıp, 2014'te Brezilya'da Almanya'ya karşı uzatmalarda 1-0 kaybettiği finali düşündüğünü, bu nedenle uyuyamadığını ve bu düşüncelerin başını döndürdüğünü söyledi.





"Dünya Kupası'nı hak ettiğine inanıyorum"



Lionel Messi'nin Dünya Kupası'nı hak ettiğini söyleyen Soldini, "Milli forma Messi'nin aşkı. Barcelona ve Newell's'i de seviyor ama Arjantin Milli Takımı'na karşı çok özel bir bağlılığı var. Onu tanıyorsanız milli takıma sakat da olsa hasta da olsa her zaman katıldığını bilirsiniz.

Son dönemde Messi'yi çok olgun ve sakin görüyorum. Milli takım artık daha birleşik bir grup halinde. Kariyeri boyunca yaptıklarıyla Dünya Kupası'nı hak ettiğine inanıyorum."