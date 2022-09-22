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Faroe Adaları - Türkiye maçının hakemi
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar Ligi'nde Faroe Adaları ile oynayacağı maçın hakem ekibi belli oldu.
- 22.09.2022 - 15:30
- Güncelleme : 22.09.2022 - 16:42
Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 25 Eylül Pazar günü deplasmanda Faroe Adaları ile oynayacağı karşılaşmayı, Ukraynalı hakem Serhiy Boiko yönetecek.
Yardımcıları da belli oldu
Faroe Adaları'nın başkenti Torshavn'daki Törsvollur Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada, Boiko'nun yardımcılıklarını Dmytro Zaporozhenko ve Sergii Prystupa üstlenecek.
Karşılaşmanın 4. hakemi ise Anatoliy Abdula olacak.