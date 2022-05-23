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    Fatih Karagümrük’ten Stefan Kuntz’a Emre Mor tepkisi

    Fatih Karagümrük’ten Stefan Kuntz’a Emre Mor tepkisi

    Fatih Karagümrük, Emre Mor'un A Milli Futbol Takımı'nın oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosuna çağrılmamasına, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile tepki gösterdi.
    • 23.05.2022 - 19:20
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 19:27
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    Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz’a tepki gösterdi.

    İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, Emre Mor’un A Milli Takım kadrosunda yer almamasının ardından, Stefan Kuntz’un futboldaki haksızlık oyununun bir parçası olduğu kaydedildi.

    "Emre Mor'u Milli Takım'a almayan anlayış, bu milletin temsilcisi olamaz"

    İşte Fatih Karagümrük’ün açıklaması:

    “Ne yazık ki Sayın Stefan Kuntz, futboldaki haksızlık oyununun bir parçası olmuştur. Emre Mor’u Milli Takım’a almayan anlayış, bu milletin temsilcisi olamaz. Olsa olsa; çeşitli odakların temsilcisidir”

    Fatih Karagümrük’ten Stefan Kuntz’a Emre Mor tepkisi #1

    29 maçta 6 gol 4 asist

    Daha önce A Milli Takım formasıyla 15 maça çıkan ve 1 gol atan Emre Mor, bu sezon Karagümrük formasıyla 29 maçta 6 gol 4 asistlik performans ortaya koydu.

    İlk kez Fatih Terim’in A Milli Takım’a çağırdığı Emre Mor uzun bir süre etkisiz kalmış ama Süper Lig’de performansını yükseltmişti.

    Fatih Karagümrük’ten Stefan Kuntz’a Emre Mor tepkisi #2


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