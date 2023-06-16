Fatih Terim için Suudi Arabistan iddiası Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun milli takım teknik direktörlüğü için Fatih Terim ile temasa geçtiği öne sürüldü.

Son olarak 2021-2022 sezonunun ilk yarısında Galatasaray'da görev yapan Türk futbolunun efsane çalıştırıcılarından Fatih Terim'le ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Sky Sport muhabiri Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Fatih Terim'in yeni adresi Suudi Arabistan olabilir.

Fatih Terim olumlu yanıt verdi

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun milli takım teknik direktörlüğü için Fatih Terim ile görüştüğü ve deneyimli teknik adamdan ilk etapta olumlu yanıt aldığı iddia edildi.

Federasyonun Fatih Terim dışında başka isimler ile de görüşme halinde olduğu ve henüz net karar verilmediği kaydedildi.

Galatasaray'la 16 kupa kazandı

Ankaragücü'nde teknik direktörlük görevine başlayan Fatih Terim daha sonra Göztepe, A Milli Futbol Takımı, Milan ve Fiorentina'da görev yaptı. Galatasaray'ın efsanesi, sarı-kırmızılılardan ayrıldığı 10 Ocak 2022'den bu yana herhangi bir takımla anlaşma sağlamadı.

Fatih Terim, Galatasaray'da 16 kupa kazandı ve kulüp tarihine adını altın harflerle yazdırdı.