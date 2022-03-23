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    Fatih Terim: Türkiye'yi coşkuyla destekleyeceğim

    Fatih Terim: Türkiye'yi coşkuyla destekleyeceğim

    Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim milli maç öncesi, "Bir teknik direktör olarak bu maçı bir uzman gözüyle izleyeceğim ama elbette büyük bir coşkuyla Türkiye'yi destekleyeceğim!" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 23.03.2022 - 16:03
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    Galatasaray'da ligde kötü gidişatın faturası Fatih Terim'e kesilmiş ve yollar ayrılmıştı.

    Ayrılığın ardından taraftar büyük tepki göstermiş ve yönetimi neredeyse her maç protesto etmişti.

    Yaşanan olaylarla ilgili açıklamada bulunmayan Terim aylar sonra A Milli Takım'ın Portekiz'le oynayacağı maç öncesi açıklamalarda bulundu.

    Fatih Terim: Türkiye yi coşkuyla destekleyeceğim #1

    "TÜRKİYE OLARAK GÖREVİMİZ ZOR"

    Deneyimli teknik adam açıklamalarında, "Türkiye olarak görevimiz çok zor. Ancak, Türkiye tarihi boyunca karmaşık problemleri aşarak başarılar elde etti. Büyük turnuvalardaki performansımıza bakınca, hep orada olmayı hak eden bir takıma sahip olduk.

    EURO 2000, 2002 Dünya Kupası ve EURO 2008'deki performanslarımız hala herkes tarafından hatırlanıyor. Özel bir takımımız ve birlikte çalışma fırsatı bulduğum oyuncular da var.

    Fatih Terim: Türkiye yi coşkuyla destekleyeceğim #2

    "DÜNYA KUPASI'NIN BAZI MAÇLARINDAN DAHA KALİTELİ OLACAK"

    Milli takımdaki çocuklarımız, daha büyük bir rekabet içerisinde kendilerini ispat etmeyi hak ediyorlar.

    Portekiz'in playofflara dramatik bir şekilde düştükten sonra burada olmasından ötürü üzgün olduğumu itiraf etmeliyim.

    Dürüst olmak gerekirse, Portekiz ile Türkiye arasındaki maçın Dünya Kupası'nın bazı maçlarından bile daha kaliteli olacağını düşünüyorum.

    Fatih Terim: Türkiye yi coşkuyla destekleyeceğim #3

    "BÜYÜK BİR COŞKUYLA TÜRKİYE'Yİ DESTEKLEYECEĞİM"

    Bir teknik direktör olarak bu maçı bir uzman gözüyle izleyeceğim ama elbette büyük bir coşkuyla Türkiye'yi destekleyeceğim!

    Pizzi çok deneyimli bir oyuncu ve üst düzey oyuncu kumaşı var. Benfica'da önemli işler yaptı. Şu anda Türkiye'ye transfer oldu ve gelir gelmez kalitesini göstemreye başladı.

    Benfica'da çok fazla kaliteli oyuncu var. Her zaman Avrupa'nın büyük liglerinde oynayan ve Benfica'dan giden oyuncular görebiliyoruz. Benfica'da severek takip ettiğim çok yetenekli gençler var.

    Benfica'dan Türkiye'ye gelen oyuncuların da hemen adapte olup iyi performans gösterdiğini görüyoruz." ifadelerini kullandı.

    Fatih Terim: Türkiye yi coşkuyla destekleyeceğim #4


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