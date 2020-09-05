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    F.Bahçe: Mert Hakan'da tendinit bulguları var

    Fenerbahçe Kulübü, A Milli Takım kampında sakatlanan Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 05.09.2020 - 14:42
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    F.Bahçe: Mert Hakan'da tendinit bulguları var

    Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra ilk kez milli takım kadrosuna alınan ve Macaristan ile oynanan UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında da ilk kez formayı sırtına geçiren Mert Hakan Yandaş, kasık ağrıları nedeniyle A Milli Takım kadrosundan çıkarılmıştı.

    İstanbul'a gelerek sarı-lacivertli takıma katılan Mert Hakan, burada bir kontrolden geçti.

    Kulüp doktorların yaptığı kontroller sonrasında kasık tendonlarında bulgular olduğu ve tedavisine başlandığı belirtildi.

    "KASIK TENDONLARINDA TENDİNİT BULGULARI VAR"

    Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş'ın sağlık durumuyla ilgili "Her iki taraf adduktor (kasık) tendonlarında tendinit bulguları var. Tedavisine başlandı." açıklamasını yaptı.

    F.Bahçe: Mert Hakan da tendinit bulguları var #1

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