Fenerbahçe'nin kiraladığı Ognjen Mimovic, milli maçta yıldızlaştı

Haber Merkezi

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Avusturya, Sırbistan'ı konuk etti.

Ernst-Happel Stadyumun'da oynanan mücadele, 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Avusturya'nın golünü 37. dakikada Michael Gregoritsch kaydetti. Sırbistan'a beraberliği getiren gol ise 61. dakikada Lazar Samardzic'ten geldi.

ASİSTİ MIMOVIC YAPTI

Fenerbahçe'nin Kızılyıldız'dan kadrosuna katıp ardından Zenit'e kiraladığı Mimovic, ülkesine beraberliği getiren golün asistini yaptı.

Karşılaşma Avusturya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle devam ederken Mimovic, orta sahanın biraz gerisinde aldığı topu yaklaşık 40-45 metre süratle ileri götürdü.

Daha sonra Samardzic, Mimovic'ten aldığı pası harika bir şutla tamamladı ve takımına beraberliği getirdi.

TAM NOT ALDI

20 yaşındaki sağ bekin bu goldeki dinamizmi ve hızı Fenerbahçe taraftarından tam puan aldı.

Mimovic karşılaşmada 3 başarılı çalım ve 2 engellenen şut istatistiği de dikkat çekti.

FENERBAHÇE'YE KATILACAK

Zenit ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşmesi olan Mimovic, yeni sezonda Fenerbahçe'ye katılacak.

Sırp sağ bekin sarı-lacivertlilerle 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.