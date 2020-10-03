Ferdi Kadıoğlu, Hollanda'nın genç milli takımına çağrıldı

Milli takım tercihi konusunda Türkiye ile Hollanda arasında kararsız kaldığını açıklayan Ferdi Kadıoğlu, Hollanda'nın genç milli takımına davet edildi.

Fenerbahçe'nin 2018 yılında NEC Nijmegen takımından transfer ettiği Ferdi Kadıoğlu'nun hangi milli takımı tercih edeceği uzun süredir merak ediliyordu.

Daha önce yaptığı açıklamada Türkiye, Hollanda veya Kanada'yı seçebilme hakkına sahip olduğunu ve henüz kararını vermediğini belirten 21 yaşındaki futbolcu, Şenol Güneş ile görüşmek istediğini söylemişti.

ŞENOL GÜNEŞ: TEREDDÜTLERİ VAR

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Güneş, "Ferdi Kadıoğlu ile 2 gün önce konuştum, 15-20 gün önce de hocaları gönderdim. Bir oyuncuyu çağırırsanız, bu davettir. Tereddütleri var, nerede oynayacağım, nasıl yapacağım diye. Konuşabilir, ben buradayım, halkın içindeyim, oyuncumun zaten yanındayım, bunu herkes bilir. Emre Belözoğlu da yardımcı oldu, başkan da aradı. Ama Ferdi'yi bir başka oyuncunun üzerine koymam, altına da koymam. Çağırdım, bu maçta ihtiyaç da olabilirdi." demişti.

Aradan geçen zamanın ardından Türkiye'nin U21 kadrosuna ve A Milli Takım'a alınmayan Ferdi'ye Hollanda'nın genç milli takımından davet geldi.