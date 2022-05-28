Ferdi Kadıoğlu: Milli Takım'da olduğum için gurur duyuyorum

Fenerbahçe forması giyen futbolcu Ferdi Kadıoğlu, Milli Takım kampında açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup'taki ilk maçında 4 Haziran'da Faroe Adaları ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Dün akşam TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa giren ay-yıldızlılar, günün ilk çalışmasını saat 11.00'de basına kapalı olarak yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu, antrenman sonrası açıklamalarda bulundu.

"Milli Takım'da da birçok mevkiide oynamayı başarmak istiyorum"

Milli takımda da başarılı olmak isteyen Kadıoğlu, "Burada olduğum için gurur duyuyorum. Oyuncu arkadaşlarımla, teknik ekiple, herkesle tanıştım dün. Bana çok sıcak karşılama yaptılar. Fenerbahçe'de birçok mevkiide oynadım. Benim için de yeni bir şeydi. Bence başarılı da oldum. Milli Takım'da da bu özelliğimden faydalanmak isteyebilirler, aynı şekilde Milli Takım'da da bunu başarmak istiyorum" dedi.

"Avrupa'nın en iyi futbolcuları Milli Takım'da"

Milli takım adına önemli maçların olduğunu söyleyen 22 yaşındaki solbek, "Sanırım ilk kez arka arkaya 4 maç var. Bizim için önemli maçlar. Bana göre de çok önemliler. Hedefimiz hepsini kazanmak. Bütün maçları kazanıp B Ligi'ne yükselmek istiyoruz Yorucu bir sezon geçirdik ama 4 önemli maçımız var, bu maçlardan en iyi şekilde galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Avrupa'nın en iyi futbolcuları Milli Takım'dalar şu an. Bize düşen sahada en iyisini verebilmek." ifadelerini kullandı.

"Kolay bir seçim değildi"

Milli takımı seçme nedenlerinden de bahseden Hollanda doğumlu futbolcu, "Tabii ki kolay bir seçim değildi. En iyi kararı verdiğimi düşünüyorum. Stefan Kuntz ve Hamit Altıntop'un çok etkisi oldu. Artık kararımı verdim. Bundan sonra en iyisi sahada gururla mücadele etmek olacaktır." diyerek sözlerini noktaladı.

38 müsabakada forma giydi

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 38 müsabakada görev alan Ferdi, sarı-lacivertli ekibe 3 gol, 3 asist ile destek sağladı.