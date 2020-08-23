Ferdi Kadıoğlu'na milli davet

A Milli Takım'dan davet alan Fenerbahçe'nin genç futbolcusu Ferdi Kadıoğlu'nun, Şenol Güneş ile yapacağı görüşmenin ardından kararını vermek istediği öğrenildi.

Fenerbahçe'de az süre almasına rağmen kalitesini gösteren Ferdi Kadıoğlu'nun hangi milli takımı tercih edeceği merak ediliyordu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in planları arasında yer alan genç futbolcunun geçtiğimiz günlerde davet aldığı öğrenildi.

ŞENOL GÜNEŞ'LE GÖRÜŞECEK

TRT Spor'un haberine göre; Kararını vermeden önce Şenol Güneş ile görüşmek isteyen Ferdi, seçimini de bu görüşme sonrasında yapmayı planlıyor.

20 yaşındaki futbolcuya Hollanda Milli Takımı'ndan henüz davet gelmedi.

Ferdi, 2018 yılında 1 milyon 400 bin euro karşılığında NEC Nijmegen'den Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

"HOLLANDA, TÜRKİYE YA DA KANADA"

Ferdi Kadıoğlu geçtiğimiz günlerde verdiği röportajda milli takım tercihiyle ilgili olarak şöyle demişti; "Aslında bir keresinde davet almıştım. Fakat o zaman çok gençtim. Yanılmıyorsam Almanya'da bir turnuva için çağırmışlardı. 12 ya da 13 yaşındaydım. Daha sonra hiç davet almadım. Ama tabii şimdi işler birazcık değişti. Hollanda'da altyapı eğitimini almış birçok oyuncunun Türk Millî Takımı'nı seçtiğini görüyorum. Ama dediğim gibi, daha sonra bir teklif almadım Türk Millî Takımı'ndan… Hollanda A Millî Takımı'nda oynamadığım için A takım seviyesinde Türkiye, Hollanda ve Kanada'yı seçme hakkına sahibim."

'Üçünden de teklif gelirse kimi seçersin?' sorusu üzerine Ferdi, "Çok zor bir soru gerçekten. Sonuçta henüz hiçbirinden teklif almadığım için seçim yapmıyorum. Ama bu teklif gelirse o zaman ciddi ciddi düşünürüm." ifadelerini kullanmıştı.