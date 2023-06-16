Ferdi Kadıoğlu'nun golü VAR tarafından iptal edildi Milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nun Letonya karşısında kaydettiği gol faul nedeniyle geçerli sayılmadı.

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu üçüncü maçında Letonya'ya konuk oldu.

Türkiye'nin Letonya ile karşı karşı geldiği maçta Ferdi Kadıoğlu'nun golü geçersiz sayıldı.

Ayağa paslarla kendi yarı alanından çok iyi çıkan A Milli Takımımızda sol kanatta buluştuğu topla çaprazdan içeri sokulan Ferdi, kale alanına inmeden sağ ayağının içiyle uzak köşeye plaseyi yolladı ve direğin içine çarpan top ağlarla buluştu.

Ferdi'nin golü iptal edildi

Ancak hakem VAR'dan gelen uyarı üzerine gol öncesi Ferdi ile Savalnieks arasındaki mücadelede faul olup olmadığını inceledi.

Pozisyonu izleyen hakem, golü iptal ederek Letonya lehine faul kararı verdi. Milli Takımda iptal olan gol öncesi Savalnieks'e faul yapan Ferdi Kadıoğlu sarı kart gördü.

(Görüntüler TRT'den alınmıştır.)