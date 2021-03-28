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    Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım üzüntüsü

    Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım üzüntüsü

    Milli takım tercihi konusunda Türkiye ile Hollanda arasında kalan ve davet aldığı U21 takımında da yedek oturan Ferdi Kadıoğlu'nun, Portakallar tarafından A takım için düşünülmediği öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 28.03.2021 - 09:49
    • Güncelleme : 28.03.2021 - 10:00
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    Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon çıkış yakalayan ancak bu sezon yakaladığı fırsatları değerlendiremeyen Ferdi Kadıoğlu'nun düşüşü devam ediyor.

    Milli takım tercihi konusunda kararsız kalan ve henüz A Milli Takımımıza olumlu geri dönüş yapmayan 21 yaşındaki oyuncu, Hollanda U21'den gelen davet üzerine milli takıma gitmişti.

    U21 TAKIMINDA YEDEK KALIYOR

    Ancak Hollanda basını, U21 takımında da yedek kalan Ferdi için A takım kapılarının kapandığını yazdı.

    Ferdi Kadıoğlu nun milli takım üzüntüsü #1

    FRANK DE BOER DÜŞÜNMÜYOR

    Haberde, Dünya Kupası elemelerine iyi bir başlangıç yapamayan Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Frank de Boer'un, U21 takımından takviye yapacağı ancak Ferdi'yi kadroya almayacağı belirtildi.

    50 yaşındaki hocanın, U21 takımından Koopmeiners, Teze, Gakpo gibi isimleri çağırmayı düşündüğü bildirildi.

    Ferdi Kadıoğlu nun milli takım üzüntüsü #2

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