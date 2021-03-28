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Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım üzüntüsü

Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım üzüntüsü

Milli takım tercihi konusunda Türkiye ile Hollanda arasında kalan ve davet aldığı U21 takımında da yedek oturan Ferdi Kadıoğlu'nun, Portakallar tarafından A takım için düşünülmediği öğrenildi.