Feyyaz Uçar: Semih'e yapılanlar Arda Güler'e yapılmazdı Feyyaz Uçar, Semih Kılıçsoy'la aralarında geçen telefon konuşmasını anlattı. Uçar, Semih'in Ümit Milli Takım'a gönderilmesi hakkında "Bu şekildeki bir tavrı, Arda Güler'e ya da başka bir oyuncuya yapamazlardı" dedi.

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Beşiktaş Futbol Şube Sorumlusu ve Basın Sözcüsü Feyyaz Uçar, NTV Spor YouTube kanalındaki 'Gündem Spor' programında açıklamalarda bulundu.

Feyyaz Uçar, A Milli Takım kadrosunda bulunan genç futbolcuları Semih Kılıçsoy'un Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosuna dahil edilmesine bir kez daha tepki gösterdi.

Uçar, Semih Kılıçsoy ile yaptığı özel konuşmayı anlattı ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella için sert ifadeler kullandı.

"Semih Kılıçsoy, ağlamaklı bir halde beni aradı"

Uçar, sözlerine şöyle başladı:

Semih Kılıçsoy, ağlamaklı bir halde beni aradı. 'Hocam üç gündür buradayım. Hiçbir teknik, taktik idmana alınmadım. Beni buradan alır mısınız?' diyor. Ne kadar acı bir şey! Bir yönetici için bunu duymaktan daha acı bir şey var mı? 'Hocam çok mutsuzum, beni alabiliyorsanız alın' dedi. 'Oğlum, orası milli takım, oradan alınmak gibi bir şey olmaz' dedim. Çok mutsuz olduğunu söyledi çocuk. Samet ağabey ayrı, ben ayrı çocuğu telkin etmeye çalıştık. Uzun zamandır beklediği ve hak ettiği bir şey orada olmak. Erken desen değil, Beşiktaş'ın banko oyuncusu şu anda. Bizim derdimiz, oyuncumuza yapılan kötü tavır. Yoksa milli takım tamamen Beşiktaş'tan oluşsun demiyoruz. Hak eden oynasın diyoruz. Karşı tarafta değişen bir şey yok. Bu şekildeki bir tavrı, Arda Güler'e ya da başka bir oyuncuya yapamazlardı.

"Sadece Semih'e değil, Ahmetcan'a yapılan da bir haksızlık var"

Ümit Milli Takım'a gönderilen bir diğer isim Ahmetcan Kaplan'a da haksızlık yapıldığını söyleyen Uçar, şunları dedi:

Ümit Milli Takım'ın önemli bir maçı olduğu söyleniyor. Ümit Milli için yaşı tutan birkaç tane oyuncumuz daha var, o zaman onlar niye gitmedi? Bir tek Ahmetcan Kaplan ve Semih gitti. Ben hafta sonu Ajax maçını izlemeye gittim, sahanın en iyisiydi Ahmetcan. Sadece Semih'e değil, o çocuğa yapılan da bir haksızlık var.

"Konuştukça batıyorlar, sussunlar bari"

Feyyaz Uçar, açıklamalarına şöyle devam etti:

Beşiktaş'ın maçına gelen ciddi bir kitle var, birçoğu Semih'i izlemeye geliyor. Konuştukça batıyorlar, sussunlar bari. En önemlisi bizim çocuğumuzun üzülmesi. Üzerine düşünülmemiş bile, 'İşte onları da alt takıma yollarız, oynarlar' şeklinde alınmış bir karar. Bunu bize daha net açıklamaları gerekirdi. Açıklamalar, yapılan şeyden daha kötü ve daha berbat.

"Herhalde Semih'i Montella'ya iyi anlatmadılar"

Vincenzo Montella hakkında konuşan Uçar, şu sözleri sarf etti:

Biz konuyla ilgili milli takım görevlilerinden bazılarıyla kulüp düzeyinde görüşmeler yaptık, onlar da anlamamış zaten. Neyin ne olduğunu bilmiyorlar. Tatmin edici bir cevap alamadık. Montella'ya etki edebilecek bir üst akıl varsa bu daha da üzücü Türk insanı için. Orada bir teknik adam var, kararlarını inşallah o alıyordur. Herhalde Semih'i ona iyi anlatmadılar. Selçuk kardeşimiz (Şahin) var, Montella'nın yardımcısı. Bizim her maçımıza geliyordu Semih ve Mert için. Herhalde yeterince anlatamadı.

"Tarih, Beşiktaş'ı hep haklı çıkarmıştır"

Feyyaz Uçar, sözlerini şu şekilde noktaladı: