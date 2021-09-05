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    FIFA'dan Ali Palabıyık'a görev

    Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda oynanacak Rusya-Malta maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.
    • Haber Merkezi
    • 05.09.2021 - 17:03
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    FIFA'dan Ali Palabıyık'a görev

    2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'nda 7 Eylül Salı günü oynanacak Rusya-Malta maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.

    Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Spartak Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada Palabıyık'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Serkan Olguncan üstlenecek.

    VAR HAKEMİ ABDULKADİR BİTİGEN

    Müsabakanın dördüncü hakemliğini Yaşar Kemal Uğurlu yapacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Mete Kalkavan ise AVAR olarak görev yapacak.

    FIFA dan Ali Palabıyık a görev #1

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