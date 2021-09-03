FIFA'dan Cebelitarık-Türkiye maçına skandal atama

FIFA, Cebelitarık maçı öncesi skandal bir atama yaptı. Yarınki mücadelenin hakem 4'lüsü Estonya'dan ama VAR ve AVAR hakemleri, 7 Eylül'deki rakibimiz Hollanda'dan...

FIFA'nın, A Milli Takımımız'a karşı garip tutumu devam ediyor. 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Norveç, koronavirüs sebebiyle ülkesindeki Türkiye maçına ev sahipliği yapamayacağını belirtmişti.

Bunun üzerine Norveç, gruptaki ilk sınavını Cebelitarık'la deplasmanda oynamış, daha sonra da bu ülkeye yaklaşık 1 saatlik uzaklıktaki Malaga'da ay-yıldızlılara karşı seyahat etmeden maça çıkmıştı.

VAR VE AVAR HAKEMLERİ RAKİBİMİZ HOLLANDA'DAN

Grupta yarınki 4. maçlar öncesi Milliler'in, Cebelitarık'a konuk olacağı mücadeleyi Estonya'dan Kristo Tohver, yardımcıları ve 4. hakemiyle yönetecek. Buraya kadar her şey normal...

Ancak karşılaşmanın VAR hakemi ve AVAR hakemi, 7 Eylül'deki rakibimiz Hollanda'dan olacak. Allard Lindhout VAR'da, AVAR'da da Jeroen Manschot görev alacak.

FIFA'DAN BİR İLK

Şu ana kadar FIFA, farklı maçlarda hakem 4'lüsünün yanına başka ülkeden VAR ve AVAR verdi ama bunların hiçbiri aynı grupta yer alan ülkelerin hakemleri olmadı. Grubumuzdaki diğer tüm maçlarda hakem ve VAR hakemlerinin aynı ülkeden atanması da dikkat çekti.