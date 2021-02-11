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    FIFA'dan Donk'a izin çıktı

    FIFA, Galatasaraylı futbolcu Ryan Donk’un Surinam Milli Takımı için oynamasına izin verdi.
    • Haber Merkezi
    • 11.02.2021 - 15:17
    • Güncelleme : 11.02.2021 - 15:40
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    FIFA'dan Donk'a izin çıktı

    Galatasaray’da sezonun formda isimlerinden olan Ryan Donk’u yakın bir zamanda yeni bir milli görev bekliyor.

    Hollanda'nın genç milli takımlarında oynayan Surinam asıllı futbolcu, bir süredir bu ülkenin A milli takımının formasını giyebilmek için girişimlerde bulunuyordu.

    FIFA'DAN İZİN ÇIKTI

    Hollanda basınındaki haberlere göre FIFA, konuyla ilgili başvuruya olumlu yanıt verdi ve Donk’un Surinam milli takımında forma giymesine izin verdi.

    Teknik direktör Dean Gorre’nin mutlaka kadrosunda görmek istediği belirtilen Donk, milli takıma davet edilmesi durumunda bundan böyle bu ülke için top koşturabilecek.

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