FIFA'dan Türkiye'ye kutlama

FIFA, Norveç'i deplasmanda 3-0 yenen Türkiye'yi tebrik ederken, A Milliler'in başarısını 2002'dekinin önüne geçebilecek seviyede olduğuna vurgu yaptı.

A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda, Hollanda'nın ardından Norveç'i de farklı yenerek, futbol otoritelerini şaşırtan bir çıkış yakaladı.

FİFA'DAN TEBRİK: "2002'NİN ÖTESİNE ÇIKABİLECEK BİR SEVİYE"

FIFA Dünya Kupası'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Harika bir performans! Türkiye, Norveç'i 3-0 yenerek 2002'de elde ettiği başarının ötesine bile çıkabilecek fevkalade bir seviyede olduğunu gösterdi. Dünya Kupası Elemeleri'nde iki maçını da kazandı." ifadeleri kullanıldı.

Ay yıldızlı ekip, Güney Kore ve Japonya'da düzenlenen 2002 Dünya Kupası'nda elde ettiği üçüncülükle turnuva tarihindeki en başarılı derecesini elde etmişti.