Fildişi Sahili Teknik Direktörü, Wilfried Zaha ile bir araya geldi Fildişi Sahili Teknik Direktörü Emerse Fae, İstanbul'a gelerek Galatasaray'ın futbolcuları Wilfried Zaha ve Serge Aurier ile görüştü. Son Afrika Uluslar Kupası'nın kadrosunda yer almayan Zaha'ya milli takım kapıları yeniden açıldı.

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Topladığı 81 puanla 30 hafta sonunda Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın iki Fildişi Sahilli futbolcusu Wilfried Zaha ve Serge Aurier, önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Son zamanlarda kadroda yer alamayan ve tepkilerin başlıca isimleri arasında yer alan Zaha için, Fildişi Sahili Teknik Direktörü Emerse Fae'den sürpriz bir karar geldi.

Görüşme olumlu geçti

Fae ve yardımcısı Guy Demel, Wilfried Zaha ve Serge Aurier ile görüşmek için İstanbul'a geldi.

Federasyondan yapılan açıklamada, görüşmelerin iyi geçtiği ve iki oyuncuya da milli takım kapısının açık olduğu ifade edildi.

Son turnuvada forma giymedi

Ev sahipliğini yaptığı Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyonluğu elde eden Fildişi Sahili'nde Zaha, turnuvanın aday kadrosuna davet edilmemişti.

Yıldız isim, milli takım formasını son olarak 17 Ekim 2023'te Güney Afrika ile oynanan dostluk maçında giymişti. Bu karşılaşma 1-1'lik eşitlikle tamamlanmıştı.

Sezon başında bedelsiz bir şekilde Galatasaray'a transfer olan 31 yaşındaki isim, sarı-kırmızılı formayı 37 resmi maçta giydi. Zaha, bu müsabakalarda 10 gol ve 5 asistle mücadele etti.

Aurier, Uluslar Kupası'nda oynadı

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle henüz sarı-kırmızılı takımın formasını giyemeyen Aurier, Fildişi Sahili Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etmişti.