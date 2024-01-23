Fildişi Sahili'nde teknik direktöre eleştiri! Zaha'yı nasıl kadroya almazsın Fildişi Sahili'nin Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer almayan Wilfried Zaha'nın Trabzonspor maçında 2 gol atması ve iyi performansı, milli takım teknik direktörü Jean-Louis Gasset'e tepkilere neden oldu.

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Kıtanın en önemli futbol organizasyonu Afrika Uluslar Kupası'nda heyecan yaşanmaya devam ediyor.

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 34'üncüsü gerçekleştirilecek organizasyon, Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde 13 Ocak'ta başlamıştı.

11 Şubat'ta final maçıyla şampiyonun belli olacağı turnuvada A Grubu'ndaki maçlar sona erdi.

Ev sahibi Fildişi Sahili ise grup aşamasında büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Ekvator Ginesi, Nijerya ve Gine-Bissau ile aynı grupta yer alan Fildişi Sahili, 3 maç sonunda 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle 3 puan topladı ve grubu üçüncü sırada bitirdi.

Zaha'yı çağırmayan Gasset'e tepki var

En iyi 3. takımlar arasına girme ihtimali devam eden Fildişi Sahili'nde Galatasaray forması giyen Wilfried Zaha'nın Trabzonspor karşılaşmasındaki 2 gol, 1 asist ve iyi performansı ülkesinde de gündem oldu.

Fildişi Sahili'de taraftarlar, milli takıma alınmayan Zaha'nın bu performansı sonrası milli takım teknik direktörü Jean-Louis Gasset'e tepki gösterdi.

"Biz buradayız ve Zaha orada duble yaptı"

Zaha için yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde:

Biz buradayız ve Zaha orada duble yaptı. Galatasaray, özellikle onun dublesi sayesinde Trabzonspor'u mağlup etti.

Eminim Jean-Louis Gasset şu anda çok sinirlenmiştir

İşte Nijerya'ya karşı atabileceğimiz 2 gol boşa gitti

25 maçta 9 gol attı

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'dan ayrılan ve bedelsiz bir şekilde Galatasaray'a transfer olan Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı formayla 25 resmi maça çıktı.

31 yaşındaki isim, bu müsabakalarda 9 gol ve 4 asistle mücadele etti.