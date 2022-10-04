- Haberler
- Milli Takımlar Haberleri
- Filenin Sultanları Almanya'yı mağlup etti
Filenin Sultanları Almanya'yı mağlup etti
- 04.10.2022 - 21:27
- Güncelleme : 04.10.2022 - 21:55
Hollanda ve Polonya'nın ortak düzenlediği Dünya Voleybol Şampiyonası'nda ikinci tur heyecanı başladı.
F Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları bu bölümde; son Dünya ve Avrupa Şampiyonu Sırbistan, son Olimpiyat Şampiyonu ABD, Kanada ve Almanya'dan galibiyet toplayarak çeyrek final yolunda ilk 4'te yer almaya çalışıyordu.
Ay-Yıldızlılar'ın bu yoldaki ilk rakibi Almanya olurken, millilerimiz ilk maçını 25-21, 25-18 ve 25-21'lik setlerle 3-0 kazandı.
İlk tur maçlarının 4'ünü Polonya'nın Gdansk şehrinde oynayan Filenin Sultanları, pazar günü 2. tur maçlarının oynanacağı Lodz şehrine geçmişti.
Set sonuçları
- 1.SET SONUCU | 25-21
- 2.SET SONUCU | 25-18
- 2.SET SONUCU | 25-21
4 maçlık galibiyet serisi
Şampiyonaya Tayland yenilgisiyle başlayan Filenin Sultanları ardından yenilgi yüzü görmedi. Sırasıyla Güney Kore, Dominik Cumhuriyeti, Hırvatistan ve ev sahibi Polonya'yı mağlup eden Millilerimiz 4 maçlık galibiyet serisini Almanya karşısında da sürdürmeye çalışacak.
2. turda ilk 4'e kalan takımlar çeyrek final çıkacak ve E Grubu'yla çapraz eşleşecek. Bu arada kadın voleybolunda Türkiye 5. kez dünya arenasında kürsü şansı arıyor. AyYıldızlılar en iyi derecesini 2010'da 6.'lıkla elde etmişti.
F Grubu’nun maç programı
4 Ekim Salı
- TSİ 16.00 Tayland-Kanada
- TSİ 18.30 ABD-Dominik Cum.
- TSİ 20.00 Türkiye-Almanya
- TSİ 21.30 Sırbistan-Polonya
5 Ekim Çarşamba
- TSİ 16.00 Tayland-Almanya
- TSİ 18.30 Türkiye-Kanada
- TSİ 20.00 Sırbistan-Dominik Cum.
- TSİ 21.30 ABD-Polonya
7 Ekim Cuma
- TSİ 16.00 Sırbistan-Tayland
- TSİ 18.30 ABD-Türkiye
- TSİ 20.00 Dominik Cum.-Almanya
- TSİ 21.30 Polonya-Kanada
8 Ekim Cumartesi
- TSİ 16.00 ABD-Tayland
- TSİ 18.30 Sırbistan-Türkiye
- TSİ 20.00 Dominik Cum.-Kanada
- TSİ 21.30 Polonya-Almanya