Petrol
91.54
3.02%
Euro
18.5373
1.70%
Dolar
18.5643
0.08%
Altın
1.029
1.58%
Borsa
3458
0.00%
Bitcoin
376.706
2.84%
BTXN Coin
10.97
1.10%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 15 C
    Filenin Sultanları Almanya'yı mağlup etti

    Filenin Sultanları Almanya'yı mağlup etti

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nın 2. tur ilk maçında Almanya'yı 3-0 mağlup etti. Filenin Sultanları, son 6 maçta 5. galibiyetini elde etti.
    • 04.10.2022 - 21:27
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 21:55
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Hollanda ve Polonya'nın ortak düzenlediği Dünya Voleybol Şampiyonası'nda ikinci tur heyecanı başladı.

    F Grubu'nda yer alan Filenin Sultanları bu bölümde; son Dünya ve Avrupa Şampiyonu Sırbistan, son Olimpiyat Şampiyonu ABD, Kanada ve Almanya'dan galibiyet toplayarak çeyrek final yolunda ilk 4'te yer almaya çalışıyordu.

    Ay-Yıldızlılar'ın bu yoldaki ilk rakibi Almanya olurken, millilerimiz ilk maçını 25-21, 25-18 ve 25-21'lik setlerle 3-0 kazandı.

    İlk tur maçlarının 4'ünü Polonya'nın Gdansk şehrinde oynayan Filenin Sultanları, pazar günü 2. tur maçlarının oynanacağı Lodz şehrine geçmişti.

    Filenin Sultanları Almanya yı mağlup etti #1

    Set sonuçları

    • 1.SET SONUCU | 25-21
    • 2.SET SONUCU | 25-18
    • 2.SET SONUCU | 25-21

    Filenin Sultanları Almanya yı mağlup etti #2

    4 maçlık galibiyet serisi

    Şampiyonaya Tayland yenilgisiyle başlayan Filenin Sultanları ardından yenilgi yüzü görmedi. Sırasıyla Güney Kore, Dominik Cumhuriyeti, Hırvatistan ve ev sahibi Polonya'yı mağlup eden Millilerimiz 4 maçlık galibiyet serisini Almanya karşısında da sürdürmeye çalışacak.

    2. turda ilk 4'e kalan takımlar çeyrek final çıkacak ve E Grubu'yla çapraz eşleşecek. Bu arada kadın voleybolunda Türkiye 5. kez dünya arenasında kürsü şansı arıyor. AyYıldızlılar en iyi derecesini 2010'da 6.'lıkla elde etmişti.

    Filenin Sultanları Almanya yı mağlup etti #3

    F Grubu’nun maç programı

    4 Ekim Salı

    • TSİ 16.00 Tayland-Kanada
    • TSİ 18.30 ABD-Dominik Cum.
    • TSİ 20.00 Türkiye-Almanya
    • TSİ 21.30 Sırbistan-Polonya

    5 Ekim Çarşamba

    • TSİ 16.00 Tayland-Almanya
    • TSİ 18.30 Türkiye-Kanada
    • TSİ 20.00 Sırbistan-Dominik Cum.
    • TSİ 21.30 ABD-Polonya

    7 Ekim Cuma

    • TSİ 16.00 Sırbistan-Tayland
    • TSİ 18.30 ABD-Türkiye
    • TSİ 20.00 Dominik Cum.-Almanya
    • TSİ 21.30 Polonya-Kanada

    8 Ekim Cumartesi

    • TSİ 16.00 ABD-Tayland
    • TSİ 18.30 Sırbistan-Türkiye
    • TSİ 20.00 Dominik Cum.-Kanada
    • TSİ 21.30 Polonya-Almanya

    Filenin Sultanları Almanya yı mağlup etti #4


    'Üniversitelerden beklentimiz büyük'
    Gündem

    'Üniversitelerden beklentimiz büyük'

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?
    Advertorial

    Kripto milyoneri genç Aslı'nın yatırım sırrı ne?

    Grip aşısı eczanelerdeki yerini aldı
    Sağlık

    Grip aşısı eczanelerdeki yerini aldı

    Görüş Bildir