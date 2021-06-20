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    Filenin Sultanları dörtlü finale yükseldi

    Filenin Sultanları dörtlü finale yükseldi

    Kadın voleybol milli takımımız, Milletler Ligi'nde Güney Kore'yi 3-1 yenerek üst üste 3. kez dörtlü finale yükseldi.
    • İHA
    • 20.06.2021 - 00:50
    • Güncelleme : 20.06.2021 - 01:33
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    Filenin Sultanları, İtalya’da devam eden Voleybol Milletler Ligi’nde Asya temsilcisi Güney Kore’yi 3-1 mağlup etti.

    TÜRKİYE, 3. KEZ DÖRTLÜ FİNALDE

    Turnuvadaki 14’üncü maçında 11. galibiyetine imza atan milliler, 2018 ve 2019’un ardından üst üste 3. kez dörtlü finale yükseldi.

    AVRUPA KITASINI TEMSİL EDEN TEK TAKIM

    Filenin Sultanları, bu sonuçla dünyanın en iyi 4 takımı arasında Avrupa kıtasını temsil eden tek takım oldu.

    Filenin Sultanları dörtlü finale yükseldi #1

    SIRADA BREZİLYA VAR

    A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nde yarın TSİ 22.00’da Brezilya ile karşılaşacak.

    Filenin Sultanları dörtlü finale yükseldi #2

    Salon: Rimini Fuar Merkezi

    Hakemler: Scott Dziewirz (Kanada), Luis Gerardo Macias (Meksika)

    Güney Kore: Yeum Hye Seon, Kim Yeon Koung, Yang Hyo Jin, Jeong Jiyun, Park Jeongah, Park Eunjin, Oh Jiyoung (L) (Lee Soyoung, Lee Dahyeon, Han Dahye (L), Kim Dain, Han Songyi, Pyo Seungju)

    Türkiye: Meliha, Eda, Cansu, Hande, Kübra, Ebrar, Simge (L) (Şeyma, Meryem, Buse)

    Setler: 23-25, 25-20, 17-25, 18-25

    Süre: 124 dakika (33, 31, 31, 29)

    Filenin Sultanları dörtlü finale yükseldi #3

    Filenin Sultanları dörtlü finale yükseldi #4

    Filenin Sultanları dörtlü finale yükseldi #5

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