Filenin Sultanları, yarı finalde Sırbistan ile karşılaşacak

Filenin Sultanları, yarı finalde Sırbistan ile karşılaşacak

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan ile eşleşti.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Fransa'yı 3-1 yenerek bir kez daha tarih yazdı.

Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda 7'de 7 yaparak yarı finale yükselen Filenin Sultanları'nın rakibi Sırbistan oldu.

YARI FİNAL KARŞILAŞMASI 3 EYLÜL'DE

Türkiye ile Sırbistan arasındaki yarı final karşılaşması, 3 Eylül Cuma günü Belgrad'da oynanacak.

Milliler, Sırbistan'dan rövanşı almak için sahaya çıkacak.

DİĞER YARI FİNAL MAÇINDA HOLLANDA VE İTALYA KARŞILAŞACAK

Son iki şampiyonayı kazanan Sırbistan, 2019'da Ankara'da oynanan final maçında Türkiye'yi 3-2 mağlup etmişti.

2021 Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nın diğer yarı final maçında ise Hollanda ile İtalya karşılaşacak.

HEDEF ŞAMPİYONLUK

Tarihinde ilk kez namağlup olarak Avrupa Şampiyonası'nda yarı finale yükselen Filenin Sultanları'nın hedefi ise şampiyonluk.