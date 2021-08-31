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    Filenin Sultanları yarı finale yükseldi

    Filenin Sultanları yarı finale yükseldi

    Filenin Sultanları, Polonya'yı 25-18, 25-14 ve 25-23'lik setlerle 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
    • Haber Merkezi
    • 31.08.2021 - 22:00
    • Güncelleme : 31.08.2021 - 22:11
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    A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda Polonya ile karşı karşıya geldi.

    Bulgaristan'ın Filibe kentindeki karşılaşmaya hızlı başlayan Türkiye oldu.

    Sette 5 ACE'e imza atan millilerde Ebrar Karakurt 6 sayıyla yıldızlaştı ve ay-yıldızlılar ilk seti 25-18 kazandı.

    FİLENİN SULTANLARI YARI FİNALDE

    Karşılaşmanın ikinci setinde oyuna hakimiyetini kurmaya başlayan Türkiye, 25-14'lük skorla setlerde skoru 2-0 yaptı.

    Çekişmeli geçen son seti de 25-23 kazanan Milliler rakibini 3-0 mağlup ederek toplamda Polonya'yı 25-18, 25-14 ve 25-23'lik setlerle 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.


    Milli Takım yarı finalde 1 Eylül Çarşamba günü oynanacak Sırbistan-Fransa eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

    Filenin Sultanları yarı finale yükseldi #1

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