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    Finlandiya, Danimarka'yı mağlup etti

    Finlandiya, Danimarka'yı mağlup etti

    EURO 2020 B Grubu mücadelesinde Finlandiya, Danimarka'yı 1-0 mağlup ederek sürpriz bir galibiyete imza attı.
    • Haber Merkezi
    • 12.06.2021 - 22:31
    • Güncelleme : 12.06.2021 - 22:38
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    EURO 2020 B Grubu ilk maçında Danimarka-Finlandiya Kopenhag'ın Parken Stadyumu'nda 3 puan mücadelesi verdi. Eriksen'in yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle yaklaşık 2 saat ara verilen maçı Finlandiya kazandı.

    Finlandiya, Danimarka yı mağlup etti #1

    DANİMARKA KALECİYİ GEÇEMEDİ

    Karşılaşmanın ilk dakikalarında etkili olan taraf Danimarka'ydı. Kırmızı beyazlılar, girdiği pozisyonlarda Fin kaleci Jonas Lössl ve defansı geçemedi.

    Eriksen'in yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle ara verilen maç yaklaşık 2 saat sonra 43. dakikada kaldığı yerden devam etti. Eriksen'in yerine Mathias Jensen oyuna dahil edildi.

    Finlandiya, Danimarka yı mağlup etti #2

    POHJANPALOX ZAFERİ GETİRDİ

    Karşılaşmanın 60. dakikasında ender gelişen Finlandiya atağında lacivert beyazlılar, Joel Pohjanpalox'un attığı kafa golüyle 1-0 öne geçti.

    Danimarka'da 74. dakikada Hojbjerg, penaltı vuruşundan yararlanamadı. Geri kalan dakikalarda başka gol olmayınca Finler sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı ve tarihinde oynadığı ilk Avrupa Şampiyonası'nda ilk galibiyetini aldı.

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    Finlandiya, Danimarka yı mağlup etti #3

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