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- Finlandiya, Danimarka'yı mağlup etti
Finlandiya, Danimarka'yı mağlup etti
- Haber Merkezi
- 12.06.2021 - 22:31
- Güncelleme : 12.06.2021 - 22:38
EURO 2020 B Grubu ilk maçında Danimarka-Finlandiya Kopenhag'ın Parken Stadyumu'nda 3 puan mücadelesi verdi. Eriksen'in yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle yaklaşık 2 saat ara verilen maçı Finlandiya kazandı.
DANİMARKA KALECİYİ GEÇEMEDİ
Karşılaşmanın ilk dakikalarında etkili olan taraf Danimarka'ydı. Kırmızı beyazlılar, girdiği pozisyonlarda Fin kaleci Jonas Lössl ve defansı geçemedi.
Eriksen'in yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle ara verilen maç yaklaşık 2 saat sonra 43. dakikada kaldığı yerden devam etti. Eriksen'in yerine Mathias Jensen oyuna dahil edildi.
POHJANPALOX ZAFERİ GETİRDİ
Karşılaşmanın 60. dakikasında ender gelişen Finlandiya atağında lacivert beyazlılar, Joel Pohjanpalox'un attığı kafa golüyle 1-0 öne geçti.
Danimarka'da 74. dakikada Hojbjerg, penaltı vuruşundan yararlanamadı. Geri kalan dakikalarda başka gol olmayınca Finler sahadan 1-0'lık üstünlükle ayrıldı ve tarihinde oynadığı ilk Avrupa Şampiyonası'nda ilk galibiyetini aldı.