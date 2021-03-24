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    Frank de Boer: Türkiye bizi cezalandırdı

    Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Frank de Boer, Türkiye hezimeti sonrası, 'Türkiye bizi cezalandırdı. Daha iyi olsun isterdik' dedi.
    • İHA
    • 24.03.2021 - 23:40
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    Frank de Boer: Türkiye bizi cezalandırdı

    2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında Hollanda deplasmanda Türkiye’ye 4-2 yenilirken, 'Portakallar'ın teknik direktörü Frank de Boer, karşılaşma sonrası basın toplantısında konuştu.

    "TÜRKİYE BİZİ CEZALANDIRDI"

    Frank de Boer, Türkiye’yi tebrik ettiğini belirterek şunları söyledi:

    "Bizi cezalandırdılar. Daha iyi olsun isterdik. Önümüzde 9 maç var. Türk takımı için büyük bir adım. 3 gün sonra maçta kendi gücümüzü göstermek istiyoruz. Türkiye çok iyi oynadı. Yapmak istediklerini yaptılar. Savunma yapıp, hızlı atak yapmak istiyorlardı ve bunu başardılar. Bizim sahaya 7-8 kez geldiler, 4 gol oldu. 3-0’ken 3-3 yapabiliriz diye düşündük ama 4 olunca işler zorlaştı. Goller ilginç oldu ama böyle oldu, bunlar için bahane üretemeyiz."

    Frank de Boer: Türkiye bizi cezalandırdı #1

    Frank de Boer: Türkiye bizi cezalandırdı #2

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