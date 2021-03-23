Frank de Boer: Türkiye'nin Hakan gibi iyi oyuncuları var

Frank de Boer: Türkiye'nin Hakan gibi iyi oyuncuları var

Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Frank de Boer, yarın oynanacak maç öncesi Türkiye'nin güçlü bir takım olduğunu söyledi.

A Milli Takımımız, Dünya Kupası elemeleri grup maçında yarın sahasında Hollanda'yı konuk edecek.

"ÇOK İYİ OYUNCULARI VAR"

Maç öncesi açıklamalarda bulunan Hollanda'nın teknik direktörü Frank de Boer, "Türkiye iyi oyunculardan oluşan bir ülke. Türkiye'de şu an iyi oyuncular var. Özellikle Hakan Çalhanoğlu'ndan bahsedebiliriz. Onun dışında da çok iyi oyuncuları var." dedi.

"TÜRKİYE'DE HARİKA TARAFTARLAR GÖRDÜM"

Türkiye'de Galatasaray'da oynadığını hatırlatan Hollandalı hoca, "Türkiye'de 6 ay oynadım, orada harika taraftarlar gördüm. Türkiye'nin şu an taraftarsız oynayacak olması, onlar için dezavantaj olabilir. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray gibi büyük kulüplerin muhteşem kitleleri var." ifadelerini kullandı.