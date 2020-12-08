Frank de Boer: Umarım Türkiye ile seyircisiz oynarız

Hollanda'da Teknik Direktör Frank de Boer, Dünya Kupası elemelerindeki rakibi Türkiye hakkında bir itirafta bulundu.

A Milli Takımımız, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile eşleşti.

Rakiplerimizden Hollanda'da teknik direktör Frank de Boer, kurayı değerlendirdi.

"UMARIM SEYİRCİSİZ OYNARIZ"

Daha önce Galatasaray formasıyla Türkiye'de top koşturan ve statlardaki futbol atmosferini iyi bilen de Boer, "Dünya Kupası elemelerinde ölüm grubunda değiliz ancak Türkiye ve Norveç'i görmezden gelemeyiz. Umarım Türkiye ile seyircisiz oynarız, bu da işimize gelir." ifadelerini kullandı.