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    Fransa ile Ukrayna yenişemedi

    FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin beşinci haftası beş grupta oynanan maçlarla başladı.
    • Haber Merkezi
    • 05.09.2021 - 09:11
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    Fransa ile Ukrayna yenişemedi

    A Milli Futbol Takımı, G Grubu'ndaki beşinci maçında deplasmanda karşılaştığı Cebelitarık'ı Halil Dervişoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Karaman'ın golleriyle 3-0 yendi.

    Ay-yıldızlı ekibin grubunda yapılan diğer karşılaşmalarda Norveç Letonya'yı 2-0, Hollanda da Karadağ'ı 4-0'lık skorlarla mağlup etti.

    FRANSA UKRAYNA’YLA BERABERE KALDI

    D Grubu'nda oynanan maçta son dünya kupası şampiyonu Fransa, deplasmanda Ukrayna ile 1-1 berabere kaldı.

    Fransa ile Ukrayna yenişemedi #1

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