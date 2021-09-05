Fransa ile Ukrayna yenişemedi

FIFA 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin beşinci haftası beş grupta oynanan maçlarla başladı.

A Milli Futbol Takımı, G Grubu'ndaki beşinci maçında deplasmanda karşılaştığı Cebelitarık'ı Halil Dervişoğlu, Hakan Çalhanoğlu ve Kenan Karaman'ın golleriyle 3-0 yendi.

Ay-yıldızlı ekibin grubunda yapılan diğer karşılaşmalarda Norveç Letonya'yı 2-0, Hollanda da Karadağ'ı 4-0'lık skorlarla mağlup etti.

FRANSA UKRAYNA’YLA BERABERE KALDI

D Grubu'nda oynanan maçta son dünya kupası şampiyonu Fransa, deplasmanda Ukrayna ile 1-1 berabere kaldı.