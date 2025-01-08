Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps, ayrılık kararı aldı

İHA
Teknik Direktör Didier Deschamps, Fransa Milli Takımı'ndaki kariyerini noktalama kararı aldı.
56 yaşındaki çalıştırıcı, 2026 Dünya Kupası'nın ardından Fransa Milli Takımı'ndaki 13 yıllık görevini bırakacağını duyurdu.
2026'DA SON KEZ ÇALIŞTIRACAK
Kararına ilişkin bir Fransız televizyon kanalına konuşan Deschamps, 2026 Dünya Kupası'nda Fransa Milli Takımı'nı son kez çalıştıracağını açıkladı.
2012 YILINDAN BU YANA GÖREV ALIYOR
2012 yılından beri Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yapan deneyimli çalıştırıcı, 2018'de Dünya Kupası ve 2021'de Uluslar Ligi şampiyonlukları yaşadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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