Fransa, Ukrayna'ya 7 attı

Fransa, hazırlık maçında Ukrayna'yı 7-1 mağlup etti. Giroud, attığı 2 golle yıldızlaştı.

A Milli Takımımızın EURO 2020 elemelerindeki rakibi Fransa, hazırlık sınavında Ukrayna ile karşı karşıya geldi.

GIROUD'DAN 2 GOL

Rakibini 7-1 gibi tarihi bir skorla mağlup eden Horozlar'ın gollerini Camavinga, Giroud (2), Mykolenko (k.k.), Tolisso, Mbappe ve Griezmann kaydetti.

Ukrayna'nın tek sayısı ise Tsygankov'dan geldi.