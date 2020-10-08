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    Fransa, Ukrayna'ya 7 attı

    Fransa, hazırlık maçında Ukrayna'yı 7-1 mağlup etti. Giroud, attığı 2 golle yıldızlaştı.
    • Haber Merkezi
    • 08.10.2020 - 09:34
    • Güncelleme : 08.10.2020 - 09:34
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    Fransa, Ukrayna'ya 7 attı

    A Milli Takımımızın EURO 2020 elemelerindeki rakibi Fransa, hazırlık sınavında Ukrayna ile karşı karşıya geldi.

    GIROUD'DAN 2 GOL

    Rakibini 7-1 gibi tarihi bir skorla mağlup eden Horozlar'ın gollerini Camavinga, Giroud (2), Mykolenko (k.k.), Tolisso, Mbappe ve Griezmann kaydetti.

    Ukrayna'nın tek sayısı ise Tsygankov'dan geldi.

    Fransa, Ukrayna ya 7 attı #1

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