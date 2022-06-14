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Fransa'yı Modric yıktı
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Hırvatistan, deplasmanda Fransa'yı 1-0 mağlup etti.
- 14.06.2022 - 08:43
UEFA Uluslar Ligi'ne çok kötü giriş yapan Fransa, Hırvatistan'ı Stade de France'ta ağırladığı karşılaşmadan da puansız ayrıldı.
Hırvatistan, deplasmanda Fransa'yı 5. dakikada Luka Modric'in penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Bu sonuçla Hırvatistan 4 maçta puanını 7'e yükseltirken, henüz galibiyeti bulunmayan Fransa ise 2 puanla grubun son sırasında kaldı.
UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun dördüncü haftasında A, B ve C liglerinde 5 maç oynandı.
Dördüncü hafta maçları
A Ligi
1. Grup: Fransa-Hırvatistan: 0-1
Danimarka-Avusturya: 2-0
B Ligi
2. Grup: İzlanda-İsrail: 2-2
C Ligi
3. Grup: Kazakistan-Slovakya: 2-1
Azerbaycan-Belarus: 2-0