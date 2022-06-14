Petrol
122.63
0.31%
Euro
18.0508
0.33%
Dolar
17.2598
-0.01%
Altın
1.013
0.47%
Borsa
251
0.00%
Bitcoin
394.411
-11.20%
BTXN Coin
8.90
8.40%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Fransa'yı Modric yıktı

    UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Hırvatistan, deplasmanda Fransa'yı 1-0 mağlup etti.
    • 14.06.2022 - 08:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fransa'yı Modric yıktı

    UEFA Uluslar Ligi'ne çok kötü giriş yapan Fransa, Hırvatistan'ı Stade de France'ta ağırladığı karşılaşmadan da puansız ayrıldı.

    Hırvatistan, deplasmanda Fransa'yı 5. dakikada Luka Modric'in penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı.

    Bu sonuçla Hırvatistan 4 maçta puanını 7'e yükseltirken, henüz galibiyeti bulunmayan Fransa ise 2 puanla grubun son sırasında kaldı.

    UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun dördüncü haftasında A, B ve C liglerinde 5 maç oynandı.

    Dördüncü hafta maçları

    A Ligi

    1. Grup: Fransa-Hırvatistan: 0-1

    Danimarka-Avusturya: 2-0

    B Ligi

    2. Grup: İzlanda-İsrail: 2-2

    C Ligi

    3. Grup: Kazakistan-Slovakya: 2-1

    Azerbaycan-Belarus: 2-0


    İlginizi Çekebilir

    Cansuyu Derneği Kurban
    Advertorial Mobil

    Cansuyu Derneği Kurban

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Merkez Bankası’ndan ihracatçıya faiz indirimi
    Ekonomi

    Merkez Bankası’ndan ihracatçıya faiz indirimi

    Görüş Bildir