Fransa'yı Modric yıktı

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Hırvatistan, deplasmanda Fransa'yı 1-0 mağlup etti.

UEFA Uluslar Ligi'ne çok kötü giriş yapan Fransa, Hırvatistan'ı Stade de France'ta ağırladığı karşılaşmadan da puansız ayrıldı.

Hırvatistan, deplasmanda Fransa'yı 5. dakikada Luka Modric'in penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Bu sonuçla Hırvatistan 4 maçta puanını 7'e yükseltirken, henüz galibiyeti bulunmayan Fransa ise 2 puanla grubun son sırasında kaldı.

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun dördüncü haftasında A, B ve C liglerinde 5 maç oynandı.

Dördüncü hafta maçları

A Ligi

1. Grup: Fransa-Hırvatistan: 0-1

Danimarka-Avusturya: 2-0

B Ligi

2. Grup: İzlanda-İsrail: 2-2

C Ligi

3. Grup: Kazakistan-Slovakya: 2-1

Azerbaycan-Belarus: 2-0