Galatasaray'da 9 futbolcuya milli davet

Galatasaray Kulübü, Babel, Linnes, Elabdellaoui, Luyindama, Feghouli, Falcao, Emre Kılınç, Ali Yavuz Kol ve Emin Bayram'ın ülkelerinin milli takımlarına çağrıldığını açıkladı.

Galatasaray'da UEFA Uluslar Ligi karşılaşmaları için verilen arada, milli takımlara gidecek isimler belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüp, tam dokuz futbolcunun milli davet aldığını duyurdu.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Galatasaray Futbol Takımımızda dokuz futbolcumuz ülkelerinin takımlarından milli davet aldı.

7 Ekim ile 13 Ekim arasında uluslararası organizasyonlarda oynanacak maçlar sebebiyle Hollanda Milli Takımı'nda Ryan Babel, Norveç Milli Takımı'nda Martin Linnes ve Omar Elabdellaoui, Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı'nda Christian Luyindama, Cezayir Milli Takımı'nda Sofiane Feghouli, Kolombiya Milli Takımı'nda Radamel Falcao ve Türkiye A Milli Takımı'nda Emre Kılınç milli takımlarının kafilelerinde yer aldılar.

SARACCHI VE ETEBO SAKATLIKLARI NEDENİYLE GİDEMEDİ

Ayrıca genç oyuncularımız Ali Yavuz Kol ile Emin Bayram da Türkiye U19 Milli Takımı'nın Bulgaristan ile yapacağı özel maçlar için aday kadroya çağırıldılar. Marcelo Saracchi ile Oghenekaro Etebo ise sakatlıkları dolayısıyla milli takımlarının kafilelerinde yer almadılar."