Galler, A Milli Takım karşısında 10 kişi kaldı

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu'nda Galler ile Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadelede ilk yarının son dakikalarında rakibimiz Galler'de John Morell direkt görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Morell, direkt kırmızı kart gördü

Maçın 41. dakikasında konuk ekipte Morell, A Milli Takımımızın yarı alanında Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı sert faulün ardından doğrudan kırmızı kartla oyun alanı dışında kaldı.

Galler, A Milli Takım karşısında 10 kişi kaldı
Galler, A Milli Takım karşısında 10 kişi kaldı

(Görüntüler TRT'den alınmıştır.)