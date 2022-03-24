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Galler - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galler - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası Elemeleri play-off turu maçlarında heyecan devam ediyor. Bu kapsamda Galler ve Avusturya karşılaşacak. Peki, Galler - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?