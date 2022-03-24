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- Galler - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galler - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 24.03.2022 - 15:38
Dünya Kupası Elemeleri play-off turu maçlarında heyecan devam ederken, millilerimiz ise Portekiz ile karşı karşıya gelecek.
Tüm gözler bu maça kilitlenmişken, diğer takımların neler yapacağı ve kimlerin karşılaşmaları olduğu merak edilmeye başlandı.
Bu kapsamda Galler ve Avusturya maçını takip etmek isteyenler zaman ve saat bilgisini araştırmaya başladı.
Futbolseverler, "Galler - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Galler - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...
GALLER - AVUSTURYA MAÇI NE ZAMAN?
Galler - Avusturya maçı 24 Mart Perşembe günü saat 22:45'te UEFA TV'de canlı yayınlanacak.
GALLER - AVUSTURYA MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ
Galler: Hennessey; Mepham, Rodon, Davies; Roberts, Ampadu, Allen, N.Williams; Ramsey; James, Bale
Avusturya: Bachmann; Trimmel, Dragovic, Hinteregger, Alaba; Laimer, Grillitsch; Schaub, Sabitzer, Baumgartner; Arnautovic