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Galler, İzlanda'yı yenerek A Ligi'ne çıktı

Galler, İzlanda'yı yenerek A Ligi'ne çıktı Galler, Milli Takımımız'ın Karadağ'da kaybetmesinden faydalandı ve İzlanda'yı 4- 1 yenerek hem A Ligi'ne yükseldi, hem Dünya Kupası playoff biletini cebine koydu.