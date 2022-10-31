Petrol
92.49
-1.37%
Euro
18.4438
-0.50%
Dolar
18.6154
0.19%
Altın
979.7
-0.31%
Borsa
3957
2.02%
Bitcoin
386.950
-0.21%
BTXN Coin
10.45
-1.13%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 18 C

    Galler Milli Takımı isim değiştiriyor

    Galler, Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası sonrasında takım adını değiştirme kararı aldı. Ülke, ismini İngilizce (Wales) yerine Galce (Cymru) yapacak.
    • 31.10.2022 - 16:18
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 16:22
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Galler Milli Takımı isim değiştiriyor

    2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala Galler, milli takımın isminde değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

    İngiliz gazetesi Daily Mail'de yer alan haberde, Galler Futbol Federasyonu'nun ülkenin adının Dünya Kupası'nın ardından turnuvalarda İngilizce yerine Galce yer almasını istediği ve bunun için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

    Yeni isim "Cymru" olacak

    Değişikliğin uygulanmasına karar verilirse Galler, 2022 Dünya Kupası'nın ardından oynayacağı tüm maçlarda "Wales" olarak değil, "Cymru" olarak yer alacak.

    Haberde, resmi yazışmalarda Wales yerine Cymru'nun kullanıldığı aktarıldı.

    Galler Milli Takımı isim değiştiriyor #1

    "Takım, Cymru olarak adlandırılmalı"

    Galler Futbol Federasyonu CEO'su Noel Mooney açıklamasında, "Takım, Cymru olarak adlandırılmalı. Bizler, milli takımımız için bu kelimeyi kullanıyoruz. İnternet sitemizde de bu ifade yer alıyor ve konuşurken bu kelimeyi kullanıyoruz.

    Yapacağımız çok iş var. Dünya Kupası'nda bu değişikliği istiyoruz ancak 2023 daha iyi bir seçenek olabilir. Bu konuyu tüm paydaşlarımızla tartışacağız. Değişiklik kararını aceleye getirmek istemiyoruz." dedi.

    Galler Milli Takımı isim değiştiriyor #2

    Galler'in rakipleri

    2022 Dünya Kupası'nda B Grubu'nda yer alan Galler, bir üst tura kalabilmek için İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri ve İran ile karşılaşacak.


    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    Advertorial

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Kocaeli'de bir kişi düğünde yeğenine kurşun yağdırdı
    3. Sayfa

    Kocaeli'de bir kişi düğünde yeğenine kurşun yağdırdı

    Bursa'da park halindeki 3 araca çarpan sürücü kaçtı
    İç Haber

    Bursa'da park halindeki 3 araca çarpan sürücü kaçtı

    Görüş Bildir