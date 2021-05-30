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    Galler Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

    2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Grubu’nda mücadele edecek olan Galler'in aday kadrosu belli oldu.
    • AA
    • 30.05.2021 - 23:09
    • Güncelleme : 30.05.2021 - 23:46
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    Galler Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

    Türkiye’nin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Grubu’ndaki rakibi olan Galler Milli Takımı’nın kadrosu belli oldu.

    BALE'DE KADRODA

    Galler Mili Takımı’nın 26 kişilik aday kadrosunun öne çıkan oyuncuları Real Madridli Gareth Bale ile Juventuslu Aaron Ramsey oldu.

    Kadro şu şekilde:

    Kaleci: Adam Davies, Wayne Hennessey, Daniel Ward

    Defans: James Lawrence, Chris Mepham, Chris Gunter, Connor Roberts, Joe Rodon, Rhys Norrington-Davies, Ben Cabango, Ben Davies, Neco Williams

    Orta saha: Rubin Colwill, Aaron Ramsey, Joe Morrell, Ethan Ampadu, Joe Allen, Jonathan Williams, Matt Smith, Dylan Levitt, David Brooks, Harry Wilson

    Forvet: Daniel James, Gareth Bale, Kieffer Moore, Tyler Roberts.

    Galler Milli Takımı nın aday kadrosu belli oldu #1

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