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Galler Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

Galler Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Grubu’nda mücadele edecek olan Galler'in aday kadrosu belli oldu.