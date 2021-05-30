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Galler Milli Takımı'nın aday kadrosu belli oldu
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Grubu’nda mücadele edecek olan Galler'in aday kadrosu belli oldu.
- AA
- 30.05.2021 - 23:09
- Güncelleme : 30.05.2021 - 23:46
Türkiye’nin 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Grubu’ndaki rakibi olan Galler Milli Takımı’nın kadrosu belli oldu.
BALE'DE KADRODA
Galler Mili Takımı’nın 26 kişilik aday kadrosunun öne çıkan oyuncuları Real Madridli Gareth Bale ile Juventuslu Aaron Ramsey oldu.
Kadro şu şekilde:
Kaleci: Adam Davies, Wayne Hennessey, Daniel Ward
Defans: James Lawrence, Chris Mepham, Chris Gunter, Connor Roberts, Joe Rodon, Rhys Norrington-Davies, Ben Cabango, Ben Davies, Neco Williams
Orta saha: Rubin Colwill, Aaron Ramsey, Joe Morrell, Ethan Ampadu, Joe Allen, Jonathan Williams, Matt Smith, Dylan Levitt, David Brooks, Harry Wilson
Forvet: Daniel James, Gareth Bale, Kieffer Moore, Tyler Roberts.