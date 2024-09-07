Galler Teknik Direktörü Craig Bellamy: Türkiye çok iyi bir rakipti

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında A Milli Takım, Galler ile 0-0 berabere kaldı.

Galler Teknik Direktörü Craig Bellamy, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

"OYUNCULARIM MÜKEMMEL OYNADILAR"

Bellamy şu ifadeleri kullandı:

"Oyuncularım mükemmel oynadılar, şimdiye kadar yaptığımız çalışmalarda da çok iyiydiler ve bunu sahaya yansıttılar. Çok kısa süre birlikteydik ama bana çok güven verdiler. Futbolda her şey planladığınız gibi gitmeyebilir, belki kazanamazsınız, kendimi en kötüsüne de hazırlamıştım ama iyi bir başlangıç oldu. Bu takımın geleceği için ümitliyim. Sahaya odaklandık. Türkiye'nin maçlarını analiz etmek bana faydalı oldu, onların güçlü ve zayıf taraflarını oyuncularıma aktardım. Düzeltmemiz gereken şeyler var ama geleceğe çok umutlu bakıyorum."