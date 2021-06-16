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    Galler Teknik Direktörü Page: Türkiye'yi 5-0 da yenebilirdik

    Galler Teknik Direktörü Rob Page, A Milli Takımımıza karşı 2-0 kazandıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 16.06.2021 - 22:46
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    Galler Teknik Direktörü Page: Türkiye'yi 5-0 da yenebilirdik

    Galler Milli Takımı Teknik Direktörü Rob Page, A Milli Takımımızı 2-0 yendikleri maçın ardından konuştu.

    Çok fazla şans bulduklarını söyleyen teknik adam, "Daha fazla gurur duyamazdım. Yarattığımız pozisyon sayısı inanılmaz. Daha fazla atmadığımız için üzgünüz ancak oyncularım harika bir iş çıkardı" dedi.

    Galler Teknik Direktörü Page: Türkiye yi 5-0 da yenebilirdik #1

    "DAHA FAZLA ŞANS BULACAĞIMIZI BİLİYORDUK"

    Türkiye'ye karşı planlarının tuttuğunu belirten Page, "Saygısızlık olmasın ancak Türkiye, İsviçre'den farklı bir takım. Daha fazla şans bulacağımızı biliyorduk. İlk maçlar zordur, yenilmemek lazım. Şimdi 4 puana geldik ki bu harika." ifadelerini kullandı.

    Galler Teknik Direktörü Page: Türkiye yi 5-0 da yenebilirdik #2

    "5-0 DA KAZANABİLİRDİK"

    Daha tam performanslarını da göstermediklerini belirten antrenör, "Bizim yüzde yüz performansımız bu değil. Şanslarımızı daha iyi değerlendirebilseydik, 4-0 ya da 5-0 da kazanabilirdik" diye konuştu.

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