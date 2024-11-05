Galler, Türkiye maçı aday kadrosunu açıkladı

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Galler, Türkiye ve İzlanda ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi maçları için geniş kadrosunu duyurdu.

Daniel James, sakatlığı nedeniyle bu sezonun ilk dört milli maçını kaçırdıktan sonra ilk kez teknik direktör Craig Bellamy tarafından Galler kadrosuna çağrıldı.

Leeds United'ın 26 yaşındaki kanat oyuncusu, Cardiff City'nin formda orta saha oyuncusu Rubin Colwill ile birlikte bu ay Türkiye'de ve İzlanda'nın evinde oynanacak son Uluslar Ligi maçları için 26 kişilik kadroda yer aldı.

Leeds'ten Ethan Ampadu ve Swansea City'den Ollie Cooper da sakatlıkları nedeniyle kadroda yer almadı.

Bellamy, kaleci seçeneklerinde de bir değişiklik yaparak Wolverhampton Wanderers kalecisi Tom King'i, Sheffield United'dan Adam Davies'in yerine yedek olarak çağırdı.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta milli takımımızın rakibi olan Galler, 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlikle 8 puan topladı. Kayseri'de milli takımımıza karşı yenilmeleri durumunda grubu 2. sırada tamamlayacaklar. Kazanmaları durumunda ise ilk sıraya yükselecekler ve son maçlar öncesi A Ligi'ne yükselmek için büyük avantaj elde edecekler.

KADRO DUYURULDU

Türkiye ile Galler, 16 Kasım Cumartesi akşamı 20.00'de Kayseri'de karşı karşıya gelecek.

Kaleciler: Danny Ward, Karl Darlow, Tom King.

Savunmacılar: Rhys Norrington-Davies, Owen Beck, Ben Davies, Ben Cabango, Joe Rodon, Chris Mepham, Connor Roberts, Neco Williams.

Orta Sahalar: Jordan James, Rubin Colwill, Josh Sheehan, Joe Allen, Harry Wilson, David Brooks, Daniel James, Sorba Thomas, Wes Burns.

Hücumcular: Brennan Johnson, Kieffer Moore, Mark Harris, Nathan Broadhead, Lewis Koumas, Liam Cullen.