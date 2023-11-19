Galler-Türkiye maçını Sloven hakem yönetecek A Milli Takımımızın, Galler ile EURO 2024 Elemeleri'nde oynayacağı maçta Sloven hakem Matej Jug düdük çalacak.

AA & Ensonhaber

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 21 Kasım Salı günü deplasmanda Galler ile yapacağı maçı, Sloven hakem Matej Jug yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Cardiff Şehir Stadı'nda TSİ 22.45'te başlayacak maçta düdük çalacak Matej Jug'un yardımcılıklarını Matej Zunic ve Manuel Vidali yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Martin Matosa üstlenecek.

Son maçlar öncesinde D Grubu'nda puan durumu