Galler - Türkiye maçının ilk 11'leri

Haber Merkezi
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında deplasmanda Galler ile karşı karşıya gelecek.
Cardiff Şehir Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21.45'te başlayacak. Mücadele TV8'den canlı yayınlanacak.
Karşılaşmada Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi düdük çalacak. Saggi'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Morten Jensen ve Anders Olav Dale yapacak.
Mücadelenin dördüncü hakemi ise Sigurd Kringstad olacak.
Dördüncü grupta aynı gün İzlanda ile Karadağ, İzlanda'da TSİ 21.45'te karşılaşacak.
İLK 11'LER
Galler: Ward, Ampadu, Rodon, Ben Davies, Jordan James, Ramsey, Roberts, Neco Williams, Thomas, Johnson, Wilson
Türkiye: Mert Günok, Zeki, Çağlar, Abdülkerim, Mert Müldür, Kaan, İsmail, Arda, Orkun, Kenan, Barış Alper
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